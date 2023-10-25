Москва онлайн покажет экскурсию по павильону "Атом" на ВДНХ



26 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по павильону "Атом" на ВДНХ. Корреспондент Анна Луговская посетит презентацию новой образовательной площадки и пообщается с авторами проекта.

"Атом" – научно-технологический выставочный комплекс и уникальный объект архитектуры, в котором 4 надземных и 3 подземных этажа.

Площадь здания составляет порядка 25 тысяч квадратных метров. В здании одновременно могут находиться до 2,1 тысячи посетителей. В павильоне планируется проводить выставки, лекции и деловые встречи.

Смотрите прямую трансляцию 26 октября в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.