Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 07:30

Город

Множество экскурсий проведут на международной выставке "Россия"

Множество экскурсий проведут на международной выставке "Россия"

Множество экскурсий проведут на международной выставке "Россия"

"Сити": топ-5 столичных выставок в ноябре

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября

"Сити": топ-5 столичных фестивалей в октябре и ноябре

Московская неделя интерьера и дизайна продлится в ЦВЗ "Манеж" до 31 октября

На ВДНХ готовятся к открытию выставки "Россия"

"Сити": москвичам рассказали о полезном и интересном досуге

Москва готовится к Ночи Искусств

Театр Маяковского поставил спектакль "Лес" в честь 101-го дня рождения

Москва готова к открытию международной выставки-форума "Россия". На ВДНХ идут финальные приготовления.

Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, на форуме посетителей ждет цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис. В выставке участвуют все 89 регионов страны, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.

На форуме ждут и известных деятелей науки и культуры. Артисты, деятели искусства проведут "Экскурсии со Знанием". Запись на них уже открыта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досуггородвыставкивидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика