Множество экскурсий проведут на международной выставке "Россия"

Москва готова к открытию международной выставки-форума "Россия". На ВДНХ идут финальные приготовления.

Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, на форуме посетителей ждет цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис. В выставке участвуют все 89 регионов страны, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.

На форуме ждут и известных деятелей науки и культуры. Артисты, деятели искусства проведут "Экскурсии со Знанием". Запись на них уже открыта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.