Житель Астрахани вырастил самый большой в России арбуз

Фото: msh.astrobl.ru

Астраханец Камил Мамедов вырастил арбуз весом 70,5 килограмма, что является рекордным для России показателем. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Астраханской области.

"Благодаря своим агротехническим экспериментам он вырастил в этом году самую большую полосатую ягоду на территории нашего государства, что подтвердилось на Всероссийском фестивале по бахчевым культурам "Агробатл-2022", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фермер скрестил крупноплодную тыкву и астраханский арбуз, чтобы добиться такого результата. Сама ягода была выращена на территории Средневолжского сельсовета в Енотаевском районе Астраханской области.

Также в ходе фестиваля были выбраны победители и в других номинациях. Например, самый сладкий арбуз в этом году вырастили в Белгородской области, самую большую тыкву – в Ставропольском крае, а самую сладкую дыню – в Оренбургской области.

Ранее на ВДНХ в Москве приготовили самое большое в мире мороженое. Его вес составил порядка 100 килограммов.

