В Москве установили рекорд по синхронному стоянию в планке

Фото: телеграм-канал "Парк Горького"

Мировой рекорд по синхронному стоянию в планке установлен 28 августа в столичном Парке Горького. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие 5 060 человек. Все вместе они простояли в планке одну минуту. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году в городе Невинномысск Ставропольского края. Тогда в синхронной планке простояли больше 4,5 тысячи человек.

Ранее российский силач Руслан Пустовой установил мировой рекорд, без специальных приспособлений отбуксировав железнодорожный состав весом 120 тонн. Спортсмен подвинул поезд на 8,6 метра за 36,38 секунды.

