Американку включили в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные ногти

11:59
Фото: YouTube/Guinness World Records
Жительницу штата Миннесота Диану Армстронг включили в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные ногти. Их длина составляет более 13 метров. Об этом сообщили на сайте Книги.
Американка отращивает ногти уже более 25 лет. Самый длинный из них – на большом пальце правой руки. Его длина составляет 138,94 сантиметра. Длина самого короткого –109,2 сантиметра.
Армстронг сообщила, что начала отращивать ногти после смерти 16-летней дочери. Девочка скончалась во сне от приступа астмы.
"Она была единственной, кто делал мне маникюр. В тот вечер она делала мне маникюр. После этого я просто не могла стричь ногти", – сказала женщина.
Ранее в России "Радио 1" установило рекорд по продолжительности марафона интервью с одним ведущим. Марафон стартовал в 12:00 субботы, 30 июля, и завершился в 12:00 воскресенья, 31 июля. Рекорд зафиксировал официальный представитель Книги рекордов России Станислав Коненков.
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