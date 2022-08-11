Российский силач установил мировой рекорд, отбуксировав состав в 120 тонн

Фото: пресс-служба МЖД

Самый сильный буксировщик в истории Ассоциации российских силачей Руслан Пустовой установил мировой рекорд в Раменском. Об этом сообщил тренер спортсмена Сергей Агаджанян.

Мужчина без приспособлений отбуксировал железнодорожный состав весом 120 тонн. Фиксировал рекорд ученика его тренер, который является заместителем президента федерации силового экстрима России.

Спортсмен установил рекорд за 36,38 секунды на расстоянии 8,6 метра.

"Данное достижение превзошло предыдущий результат в 75 на 45 тонн", – сказал Агаджанян.

По словам тренера, рекордсмен работает врачом травматологом-ортопедом и помогает пациентам восстановиться после тяжелых травм.

"До него еще никто в истории силовых видов спорта не буксировал железнодорожный состав весом более 100 тонн без использования спецприспособлений. Задача непростая, но его опыт, жизненные силы и характер помогли с ней справиться", – сказал тренер спортсмена.

До этого три мировых рекорда по буксировке железнодорожных составов установили российские силачи на военно-патриотической акции в поддержку жителей Донбасса. Так, атлеты из Ростова-на-Дону, Крыма и ДНР смогли сдвинуть поезд весом свыше 495 тонн более чем на 6 метров. Сделали они это держась руками за канат в положении сидя. В таком варианте рекорд был установлен впервые.

