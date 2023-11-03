Более 95% опрошенных москвичей заявили о неготовности платить "инфожуликам"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Более 95% из 698 опрошенных москвичей заявили, что не готовы платить за услуги инфокоучей. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала Москва 24.

Задав респондентам вопрос: "Какую часть вашего дохода вы готовы вкладывать в инфокоучей?" – им предложили на выбор четыре варианта ответа: 0%, до 10%, до 25% и до 100% дохода. Более 95% человек выбрали первый вариант ответа, еще свыше 2% – второй. Вкладывать все доходы в услуги подобных лиц готовы только 1,15% опрошенных.

В комментариях респонденты также нелестно отзывались об инфокоучах, называя их "балаболами", а также советуя желающим получить новые знания сделать это в образовательных учреждениях.

Чтобы разобраться, как отличить профессионалов от жуликов и повысить уровень своей финансовой грамотности, смотрите в 20:30 4 ноября спецвыпуск программы "Деньги 24. Инфожулики" на телеканале Москва 24.

Ранее в Москве по подозрению в мошенничестве задержали блогера Аяза Шабутдинова. Его подозревают в обмане при продаже образовательных курсов, на которых он учит зарабатывать. Позже в отношении блогера возбудили уголовное дело.



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