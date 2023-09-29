Психолог раскрыла секрет успеха "инфоцыган"

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Многие пользователи социальных сетей сейчас транслируют только роскошную и "легкую жизнь", в которой деньги приходят за некую "денежную энергию" и иные эзотерические способы, а не за реальный труд. Поэтому многие люди ведутся на марафоны, обещающие многократное увеличение в доходе, пишет "Газета.ру" со ссылкой на психолога-игропрактика Анастасию Решетникову.

По ее словам, многим кажется, что работать в компании намного менее престижно, чем быть инфопредпринимателем и фрилансером. В реальности же, уточнила эксперт, нельзя стать успешнее без работы над твердыми и гибкими навыками, повышения квалификации от профессионалов и стажировки.

"Даже если вы хотите открыть свой бизнес, лучше учиться у тех, кто основал крупную компанию, показывает реальные достижения", – посоветовала она.

Отмечается, что у "продавцов подобного легкого счастья" обычно на счету только деятельность в соцсетях, а зарабатывают они на тех, кто верит в их курсы. Большинство из подобных "инфоцыган" профессиональные манипуляторы и психологи.

Решетникова объяснила, что перед тем, как продать свои услуги, они делают "прогрев", во время которого давят на слабые стороны своей аудитории. Кроме того, множество подобных курсов делается продюсером блогера с командой профессиональных сценаристов, а не им самим.

Добавляется, что они создают целый фильм для соцсетей, почему трудиться в офисе стыдно. Люди за такие вещи цепляются и хотят верить, что у них тоже будет богатая жизнь после приобретения курса, поделилась психолог.

Еще одной причиной популярности инфопродуктов стали нестабильность и кризисы последних нескольких лет. Эксперт напомнила, что продажи легкого успеха начались во время периода изоляции, когда люди не понимали своего будущего и были временно сокращены на работе. Именно тогда им предложили постоянный доход и уверенность в завтрашнем дне.

"Чем больше люди ощущают себя небезопасно, тем легче продать им чужие мечты и жизнь миллионера", – заключила специалист.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому слушатели некачественных онлайн-курсов смогут получить право возврата заплаченных за них денег. Отмечалось, что людям нередко предлагают освоить за несколько недель "профессию будущего" и получить гарантированное трудоустройство. Однако в реальности оказывается, что им зачитывают прописные истины, которые есть в открытых источниках.

До этого думский депутат Виталий Милонов заявил, что российских блогеров следует обязать получать аккредитацию для ведения лекционной деятельности. По словам парламентария, многие граждане часто идут получать знания к лекторам или блогерам с сомнительными навыками.

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