В ГД внесли проект о возврате денег за некачественные онлайн-курсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Партия "Новые люди" во главе с ее лидером Алексеем Нечаевым внесла в Госдуму законопроект, согласно которому слушатели некачественных онлайн-курсов смогут получить право возврата заплаченных за них денег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу думской фракции.

"У людей огромный запрос на развитие своих компетенций, освоение новых профессий. К сожалению, некоторые на этом желании пытаются заработать не самым честным образом", – поделился Нечаев.

По его словам, людям предлагают освоить за несколько недель "профессию будущего" и получить гарантированное трудоустройство. Однако в реальности оказывается, что им зачитывают "прописные истины", которые есть в открытых источниках, заявил он.

Из-за этого люди, которые создают качественные курсы на основании лицензии, должны конкурировать с недобросовестными авторами, уточнил Нечаев. Так, потребитель оказывается запутан, а хорошие курсы до него не доходят.

В сообщении отметили, что поправки предлагают внести в закон "О защите прав потребителей", а именно дополнить статью 29 ("Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы") пунктом о праве потребителя требовать возврат денег по договору, если образовательные и информационно-консультационные услуги были ненадлежащего качества.

Актуальность законопроекта обусловлена увеличившимся числом онлайн-курсов ненадлежащего качества, после которых люди "чувствуют себя обманутыми", сказано в пояснительной записке. Порядок и критерии таких услуг должно устанавливать российское правительство.

В документе подчеркивается, что большую популярность и распространение в Сети получили мотивационные курсы, бизнес-тренинги, массовые тренинги личностного развития, дарящие осознанность курсы и марафоны желаний. При этом они часто не оформляются какими-либо договорами об оказании услуг.

Ранее Верховный суд России позволил вернуть оплату за онлайн-курсы мужчине из Читы. Мужчина отметил, что компания обещала вернуть всю стоимость, если покупатель не сможет достигнуть определенных результатов.

Он рассказал, что смог пройти два блока курса, впоследствии чего отказался от обучения и предоставления услуг и направил компании требование о возврате денежных средств.

До этого в Москве задержали бывшую сотрудницу брачного агентства, которая обещала своим клиентам предоставить услуги по личностному росту, а также найти спутника. Задержанная обманула своих клиентов на 17 миллионов рублей.

Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов