Главархив и ГИТИС в совместном подкасте расскажут историю вуза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы

Главный архив столицы и Российский институт театрального искусства (ГИТИС) выпустят совместный подкаст "ГИТИС говорит". В нем расскажут историю вуза, которому исполняется 145 лет, и столичного театрального образования с 1878 года до сегодняшнего дня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В подкаст включат хранящиеся в Главархиве документы и театральные монографии. В записи поучаствуют студенты, выпускники и преподаватели института, а также работники архивного управления. Первые эпизоды выйдут в ноябре на "Яндекс Музыке" и Mave, а также в соцсети "ВКонтакте" и на других подкаст-платформах.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отметила, что в этом году особое внимание уделяется посвященным образованию проектам. Она уверена, что совместный подкаст Главархива и ГИТИСа будет интересен не только любителям театра, но и школьникам, собирающимся поступать в профильные вузы.

Историю отечественного театрального образования представят в рассказах о творческой и педагогической работе выпускников и преподавателей института – Владимира Немировича-Данченко, Всеволода Мейерхольда, Ольги Книппер-Чеховой, Марии Кнебель, Андрея Попова, Олега Табакова и других. Первые выпуски посвятят становлению филармонического училища, основанному в 1878 году Петром Шостаковским. Именно с него началась история ГИТИСа.

Отдельное внимание уделят переформированию училища в институт и его последующим изменениям. Эпизоды подкаста поведают историю восьми факультетов ГИТИСа: актерского, режиссерского, театроведческого, балетмейстерского, продюсерского, сценографии, новых направлений сценических искусств и музыкального театра.

Как рассказал ректор института Григорий Заславский, в образовательном учреждении уже собирают исторические документы. Так, в коллекции вуза есть копия распоряжения МВД Российской империи, разрешающего начать образовательную деятельность в частной музыкальной школе Петра Шостаковского, первые записи, в которых появляется аббревиатура ГИТИС, и другие исторические свидетельства, добавил он.

По его словам, недавно один из сотрудников передал ГИТИСу документы партийной организации института начала 1920-х годов. Он считает, что совместный подкаст сможет удовлетворить искренний и живой интерес к собственной истории.

Ранее сообщалось, что свыше 15 тысяч документов и предметов 1941–1945 годов москвичи передали Главархиву на хранение в рамках акции "Москва – с заботой об истории". Ее проводят центры госуслуг и сам архив.

Горожане также предоставили материалы довоенного и послевоенного времени, а самые ранние документы датируются 1900 годом.

Собянин: Главархив Москвы научит школьников исследовать исторические документы