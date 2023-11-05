Облачная погода и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 5 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, небольшой дождь и температура воздуха до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, 5 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики спрогнозировали днем в столице температуру воздуха от плюс 11 до плюс 13 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов. Ветер юго-восточный, 6–11 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться от плюс 9 до плюс 14 градусов. В ночь на понедельник, 6 ноября, столбики термометров опустятся до плюс 5 градусов.

Ранее стало известно, что к концу следующей недели погода в Москве вернется к ноябрьским значениям. После аномального тепла температура воздуха опустится до плюс 1 градуса.