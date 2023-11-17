Песков рассказал, что главу Большого театра назначает не президент

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководителя Большого театра назначает не глава государства, поэтому на данный момент никаких решений по этому поводу нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента", – отметил он.

Кроме того, Песков подчеркнул, что на полях Петербургского культурного форума Владимир Путин не разговаривал с директором Большого театра Владимиром Уриным и главой Мариинского театра Валерием Гергиевым.

Ранее СМИ сообщили о возможном назначении Гергиева на пост руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. Позже аналогичное мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

При этом сам Гергиев, отвечая на вопрос о возможном назначении на пост главы объединенной дирекции Мариинского и Большого театров, заявил, что не искал возможности работать еще больше. Однако прикладывать усилия для развития собственной страны он назвал необходимым.