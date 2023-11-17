Гергиев прокомментировал возможное назначение на пост главы Большого театра

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, говоря о возможном назначении на пост главы объединенной дирекции Мариинского и Большого театров, заявил, что не искал возможности работать еще больше.

"Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше", – сказал он в опубликованном видеоролике.

Однако прикладывать усилия для развития собственной страны он назвал необходимым.

Между тем в Большом театре отказались комментировать добровольный уход Владимира Урина с поста гендиректора учреждения, сообщает РИА Новости. Там заявили, что не готовы говорить о неофициальных сообщениях.

О возможном назначении Гергиева на пост руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров ранее сообщили СМИ. Позже аналогичное мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

