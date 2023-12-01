Электросуда вышли на регулярные маршруты в столице зимой

Столичные электросуда впервые вышли на регулярные маршруты на Москву-реку в 2023 году. Один связывает причал Киевский и ЖК "Сердце Столицы", второй следует от Печатников до ЗИЛа.

В летний сезон в Москве речными судами воспользовались больше 350 тысяч пассажиров. Но завершение сезона летней речной навигации на работу электросудов никак не повлияло. Они будут ходить по Москве-реке круглый год.

Подробнее о работе водного транспорта в зимний сезон – в эфире телеканала Москва 24.