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01 декабря, 07:45

Транспорт

Электросуда вышли на регулярные маршруты в столице зимой

Электросуда вышли на регулярные маршруты в столице зимой

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Столичные электросуда впервые вышли на регулярные маршруты на Москву-реку в 2023 году. Один связывает причал Киевский и ЖК "Сердце Столицы", второй следует от Печатников до ЗИЛа.

В летний сезон в Москве речными судами воспользовались больше 350 тысяч пассажиров. Но завершение сезона летней речной навигации на работу электросудов никак не повлияло. Они будут ходить по Москве-реке круглый год.

Подробнее о работе водного транспорта в зимний сезон – в эфире телеканала Москва 24.

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