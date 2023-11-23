Логистический комплекс по городской программе построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвестор возведет логистический комплекс, площадь которого составит 24 тысячи квадратных метров, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в поселении Марушкинском. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестиции в проект оцениваются в 1,9 миллиарда рублей, на предприятии сформируют около 400 рабочих мест. Объект планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

Заммэра уточнил, что соглашение с инвестором подписали на 6 лет.

"По программе стимулирования создания мест приложения труда инвестор возводит в Москве 36 социально и экономически важных для города объектов: деловых, торговых и развлекательных центров, детских садов, школ, промышленных технопарков и логистических центров общей площадью более 922 тысяч квадратных метров", – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что в ТиНАО с 2012 года ввели свыше 4,9 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. На данный момент там работают около 48 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а также порядка 200 крупных предприятий. По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, самый крупный объект – комплекс зданий технополиса модульного домостроения общей площадью свыше 26 тысяч "квадратов" в Марушкинском поселении.

До этого сообщалось, что Москва выставила на торги 5,2 тысячи "квадратов" коммерческих площадей. Площадь каждого из них варьируется от 120 до 567 "квадратов".

"Торги Москвы": как выгодно приобрести коммерческую недвижимость