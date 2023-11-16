В ТиНАО за 11 лет ввели более 4,9 млн кв м коммерческой недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ТиНАО с 2012 года ввели свыше 4,9 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. На данный момент там работают около 48 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а также порядка 200 крупных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, самый крупный объект – комплекс зданий технополиса модульного домостроения общей площадью свыше 26 тысяч "квадратов" в Марушкинском поселении. В 2024 году там же планируется ввести еще один производственно-логистический комплекс площадью более 12 тысяч "квадратов", сказал он.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что за 11 лет тысячи метров коммерческой недвижимости ввели в поселениях Филимонковском, Внуковском, Сосенском, Вороновском, Краснопахорском, Мосрентген, Десеновском, Кленовском, Марушкинском, Воскресенском и Щаповском.

Он рассказал, что с января этого года в ТиНАО открыли магазины, складские, торгово-бытовые и многофункциональные комплексы, а также офисы различных классов. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию многофункциональный центр в Сосенском поселении площадью свыше 7,6 тысячи "квадратов", подчеркнул Жидкин

Руководитель департамента считает, что в ТиНАО высокая инвестиционная привлекательность: компании активно вкладываются как в строительство крупных технопарков, так и в создание точек малого бизнеса. По его словам, осваиваются придомовые территории, которые образуются в результате жилой застройки. Там открываются магазины, пекарни, кофейни, медцентры, салоны красоты и другие объекты. Все они создали свыше 25 тысяч рабочих мест, сказал Жидкин.

Он уточнил, что в ТиНАО за 11 лет вложили почти 3,7 триллиона рублей, из них 0,7 триллиона – деньги города, остальное – частные средства.

Ранее сообщалось, что Москва выставила на торги 5,2 тысячи "квадратов" коммерческих площадей. Площадь каждого из них варьируется от 120 до 567 "квадратов".

Объекты расположены в разных столичных округах – пять в центре города, четыре на востоке столицы, по два в САО и ЮАО, по одному в СЗАО, ЮВАО и ЮЗАО.

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