17 декабря, 09:45Культура
"Актуальный репортаж": москвичам покажут иммерсивный спектакль "Зеркало" Карлоса Сантоса
На Большой Дмитровке в доме 1917 года постройки в самом центре Москвы москвичей приглашают окунуться в сюжет иммерсивной постановки "Зеркало" Карлоса Сантоса. Действие происходит в 12 разных комнатах. В них зрителя сопровождают актеры и голос в наушниках.
Спектакль помогает зрителям оценить отличия иммерсивной постановки и классической и попытаться понять себя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.