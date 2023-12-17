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17 декабря, 09:45

Культура

"Актуальный репортаж": москвичам покажут иммерсивный спектакль "Зеркало" Карлоса Сантоса

"Актуальный репортаж": москвичам покажут иммерсивный спектакль "Зеркало" Карлоса Сантоса

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На Большой Дмитровке в доме 1917 года постройки в самом центре Москвы москвичей приглашают окунуться в сюжет иммерсивной постановки "Зеркало" Карлоса Сантоса. Действие происходит в 12 разных комнатах. В них зрителя сопровождают актеры и голос в наушниках.

Спектакль помогает зрителям оценить отличия иммерсивной постановки и классической и попытаться понять себя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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