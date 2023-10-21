"Откройте, Давид": Андрей Курпатов

Давид Виннер встретился с психотерапевтом, автором книг, телеведущим и предпринимателем Андреем Курпатовым, чтобы поговорить о том, к чему может привести развитие современных технологий, почему каждому сегодня нужен цифровой детокс, какие программы и мультфильмы лучше не смотреть детям, что такое дешевый дофамин, чем так страшны "лайки", и почему сегодня для молодого поколения больше не существует авторитета.

О блогерстве, марафонах, образовании – в программе "Откройте, Давид".