21 октября, 22:00Общество
"Откройте, Давид": Андрей Курпатов
Давид Виннер встретился с психотерапевтом, автором книг, телеведущим и предпринимателем Андреем Курпатовым, чтобы поговорить о том, к чему может привести развитие современных технологий, почему каждому сегодня нужен цифровой детокс, какие программы и мультфильмы лучше не смотреть детям, что такое дешевый дофамин, чем так страшны "лайки", и почему сегодня для молодого поколения больше не существует авторитета.
О блогерстве, марафонах, образовании – в программе "Откройте, Давид".
Программа: Откройте, Давид