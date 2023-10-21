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Новости

21 октября, 22:00

Общество

"Откройте, Давид": Андрей Курпатов

"Откройте, Давид": Андрей Курпатов

Первую в РФ успешную повторную пересадку легких провели в институте Склифосовского

Финальные исследования вакцин против нового штамма COVID-19 начались в Москве

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Новости часа: в столице в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Давид Виннер встретился с психотерапевтом, автором книг, телеведущим и предпринимателем Андреем Курпатовым, чтобы поговорить о том, к чему может привести развитие современных технологий, почему каждому сегодня нужен цифровой детокс, какие программы и мультфильмы лучше не смотреть детям, что такое дешевый дофамин, чем так страшны "лайки", и почему сегодня для молодого поколения больше не существует авторитета.

О блогерстве, марафонах, образовании – в программе "Откройте, Давид".

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