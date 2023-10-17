17 октября, 11:51Город
Порядка 50% коммуникационных коллекторов обновили в Москве за 10 лет
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице за 10 лет отремонтировано около 50% сети коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций", – отметил он.
Заммэра уточнил, что в коллекторах, где проходят трубопроводы и кабели связи, установлено свыше 120 тысяч различных датчиков для круглосуточного мониторинга состояния воздуха и температуры. Система позволяет автоматически управлять аварийным освещением, насосами и вентиляцией, добавил Бирюков.
Особо важно, что модернизация столичных коллекторов проводится с использованием отечественных материалов и оборудования, заключил он.
Ранее Бирюков рассказал, что в районах Красносельском, Раменки и Проспект Вернадского завершили модернизацию двух коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают водоснабжение и энергоснабжение зданий.
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