Порядка 50% коммуникационных коллекторов обновили в Москве за 10 лет

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В столице за 10 лет отремонтировано около 50% сети коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций", – отметил он.

Заммэра уточнил, что в коллекторах, где проходят трубопроводы и кабели связи, установлено свыше 120 тысяч различных датчиков для круглосуточного мониторинга состояния воздуха и температуры. Система позволяет автоматически управлять аварийным освещением, насосами и вентиляцией, добавил Бирюков.

Особо важно, что модернизация столичных коллекторов проводится с использованием отечественных материалов и оборудования, заключил он.

Ранее Бирюков рассказал, что в районах Красносельском, Раменки и Проспект Вернадского завершили модернизацию двух коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают водоснабжение и энергоснабжение зданий.

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