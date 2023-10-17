Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом в часы пик из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заторы до 8 баллов ожидаются вечером в центре Москвы, горожанам порекомендовали воспользоваться в часы пик городским транспортом или отложить поездки на автомобиле до 19:00. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

На данный момент движение оценивается в 4 балла. Затруднения есть на МКАД в районе улицы Подольских Курсантов, в районе Косинской эстакады, а также на ТТК в районе улицы Новой Башиловки.

Уточняется, что движение осложняют дождь, низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге. Вечером будет трудно проехать в центральной части города на ТТК и МКАД.

В ведомстве посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

На фоне усиления ветра в МЧС рекомендовали москвичам и гостям столицы обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. В случае сильных порывов ветра ведомство настоятельно советует не укрываться под деревьями.

По информации Гидрометцентра России, северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

Кроме того, научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд считает, что водители Москвы и Подмосковья уже могут готовиться к смене летней резины на зимнюю.

"Атмосфера": температура на уровне 6 градусов ожидается в Москве 18 октября