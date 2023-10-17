Синоптик рекомендовал водителям столичного региона готовиться к смене летней резины

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Научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд считает, что водители Москвы и Подмосковья уже могут готовиться к смене летней резины на зимнюю. Об этом передает "Интерфакс".

По словам метеоролога, при температуре ниже 5 градусов летняя резина становится жесткой, из-за чего увеличивается тормозной путь. Если у водителя фрикционные зимние покрышки ("липучка"), то можно уже "переобуваться", а людям с шипованными шинами пока стоит подождать, рассказал он.

Вильфанд сказал, что жители Подмосковья уже могут менять резину, ведь у них ночи холоднее, а утром температура около 2 градусов.

Синоптик также заявил, что решение о смене резины каждый принимает сам в зависимости от места проживания, погоды, частоты пользования автомобилем.

17 октября в Москве и области будет облачная с прояснениями погода и небольшие дожди. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 5 до 7 градусов, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

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