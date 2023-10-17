Москвичам рассказали о погоде 17 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 17 октября, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшие осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

На фоне усиления ветра в МЧС рекомендовали москвичам и гостям столицы обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. В случае сильных порывов ветра ведомство настоятельно советует не укрываться под деревьями.

С 18 октября в Москве ожидается гололедица. В ночь на 19 октября температура воздуха в городе упадет до -2 градусов, а в конце недели – до -4 градусов. Резкого повышения температуры в начале следующей недели не будет.



Москвичей предупредили о порывистом ветре 17 октября