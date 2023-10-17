17 октября, 06:29Общество
Москвичам рассказали о погоде 17 октября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во вторник, 17 октября, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшие осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов.
Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
На фоне усиления ветра в МЧС рекомендовали москвичам и гостям столицы обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. В случае сильных порывов ветра ведомство настоятельно советует не укрываться под деревьями.
С 18 октября в Москве ожидается гололедица. В ночь на 19 октября температура воздуха в городе упадет до -2 градусов, а в конце недели – до -4 градусов. Резкого повышения температуры в начале следующей недели не будет.
Москвичей предупредили о порывистом ветре 17 октября
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