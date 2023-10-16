МЧС предупредило москвичей об опасном усилении ветра 17 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 17 октября, в Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

На фоне прогнозируемой непогоды москвичам и гостям столицы рекомендовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. В случае сильных порывов ветра в МЧС настоятельно советовали не укрываться под деревьями.

"Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, (рекомендуется) снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", – говорится в сообщении ведомства.

При возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды горожанам рекомендовали обращаться по телефону 101 или единому номеру доверия московского главка ведомства +7 (495) 637-22-22.

В середине недели в Москве ожидается гололедица. В ночь на 19 октября температура воздуха в городе упадет до -2 градусов, а в конце недели – до -4 градусов. Резкого повышения температуры в начале следующей недели не будет.



Москвичей предупредили о порывистом ветре 17 октября