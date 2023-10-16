Жителей столичного региона предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе 17 октября из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в конце недели в столице ожидаются осадки в виде мокрого снега. При этом, по ее словам, формирования устойчивого снежного покрова пока ждать не стоит.

Кроме того, в Москве в связи с понижением температуры со среды, 18 октября, и до конца недели ожидается гололедица.

Заморозки и похолодание ожидаются в Москве до 22 октября