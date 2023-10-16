Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий 17 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 17 октября, в Москве ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В городе прогнозируется сильный ветер. Его порывы местами могут достигать скорости до 17 метров в секунду.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении ведомства.

Между тем с 18 октября в Москве ожидается гололедица. В ночь на 19 октября температура воздуха в городе упадет до -2 градусов, а в конце недели – до -4 градусов. Резкого повышения температуры в начале следующей недели не будет.



Москвичей предупредили о порывистом ветре 17 октября