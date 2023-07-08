"Откройте, Давид": Светлана Немоляева

Раньше режиссер был бог, а теперь бог – рубль. Давид Виннер провел день в театре имени Маяковского с народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой и ее внучкой Полиной Лазаревой. Почему больше не снимают доброе кино, как "Гараж" и "Служебный роман", нужно ли запрещать делать ремейки на золотые хиты советского кино, о чем сегодня должны быть киноистории?

Как театр Маяковского отпраздновал свой столетний юбилей, почему каждому стоит посмотреть альманах "Истории" и как режиссеру удалось возродить спектакль "Крик Лангусты". Как Полина стала служить в Маяковке и о чем будет ее режиссерский дебют под рабочим названием "Чайка".

О гениях театра, уходящей эпохе, культуре и новом поколении – смотрите в новом выпуске "Откройте, Давид".