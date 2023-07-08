Центр Москвы перекроют 8 июля

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08 июля, 22:00

Программы

"Откройте, Давид": Светлана Немоляева

"Откройте, Давид": Светлана Немоляева

"Сити": в "Музеоне" стартовал фестиваль "Твоя Москва"

"День в Московском зоопарке": псовые

"Познавательный фильм": Москва. Театр имени Чехова"

"Мое имя Москва": ногаец

"Время новых. Шоу": мясо для стейков

"Сити. Гид": самые необычные скульптуры и памятники Москвы

"Московский спорт": Сергей Карякин

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Раньше режиссер был бог, а теперь бог – рубль. Давид Виннер провел день в театре имени Маяковского с народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой и ее внучкой Полиной Лазаревой. Почему больше не снимают доброе кино, как "Гараж" и "Служебный роман", нужно ли запрещать делать ремейки на золотые хиты советского кино, о чем сегодня должны быть киноистории?

Как театр Маяковского отпраздновал свой столетний юбилей, почему каждому стоит посмотреть альманах "Истории" и как режиссеру удалось возродить спектакль "Крик Лангусты". Как Полина стала служить в Маяковке и о чем будет ее режиссерский дебют под рабочим названием "Чайка".

О гениях театра, уходящей эпохе, культуре и новом поколении – смотрите в новом выпуске "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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