"Сити": в ГЭС-2 подготовили выставку авангардистки Ольги Розановой

В столице проходит несколько интересных выставок. Одна из них – экспозиция под названием "Кубок созвучий. По направлению к Розановой", которую организовали в ГЭС-2.

К своему двухлетию дом культуры ГЭС-2 впервые за много лет собрал масштабную экспозицию авангардистки Ольги Розановой. Директор площадки Артем Бондаревский лично летал по всей России и договаривался с коллегами из региональных музеев о временной выдаче из основных экспозиций работ художницы. Например, удалось привезти картину "Зеленая полоса" – для мирового искусства эта работа так же важна, как и "Черный квадрат" Казимира Малевича.

Подробнее – в проекте "Сити".