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13 декабря, 16:50

Культура

"Сити": в ГЭС-2 подготовили выставку авангардистки Ольги Розановой

"Сити": в ГЭС-2 подготовили выставку авангардистки Ольги Розановой

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В столице проходит несколько интересных выставок. Одна из них – экспозиция под названием "Кубок созвучий. По направлению к Розановой", которую организовали в ГЭС-2.

К своему двухлетию дом культуры ГЭС-2 впервые за много лет собрал масштабную экспозицию авангардистки Ольги Розановой. Директор площадки Артем Бондаревский лично летал по всей России и договаривался с коллегами из региональных музеев о временной выдаче из основных экспозиций работ художницы. Например, удалось привезти картину "Зеленая полоса" – для мирового искусства эта работа так же важна, как и "Черный квадрат" Казимира Малевича.

Подробнее – в проекте "Сити".

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культуравыставкивидеоАлина Гилева
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