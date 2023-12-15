В отеле "Космос" запустили бесплатные экскурсии

Жители и гости столицы смогут познакомиться с историей и интерьерами легендарного отеля "Космос". Крупнейшая отечественная гостиничная компания Cosmos Hotel Group запустила бесплатные экскурсии для всех желающих.

Культурно-просветительский проект стартовал в рамках программы сотрудничества отеля с Музеем космонавтики и госкорпорацией "Роскосмос". Цель организаторов – привлечь внимание общества, в особенности молодежи, к изучению космической науки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.