"Тайны нашей эстрады": Арно Бабаджанян и его поэты

Стихи для Арно Бабаджаняна мечтали написать многие поэты-песенники, знаменитые на всю страну, и те, чьих имен еще никто не знал. Но никто не мог сказать, кому на этот раз композитор подарит свою мелодию.

Как автор классической музыки оказался на советской эстраде? Чем хиты Арно Бабаджаняна не угодили собратьям по композиторскому цеху? И по каким критериям один из главных песенников страны выбирал соавторов? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".