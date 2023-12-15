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15 декабря, 09:45

Культура

"Тайны нашей эстрады": "А по камушкам речка бежит...". Людмила Сенчина

"Тайны нашей эстрады": "А по камушкам речка бежит...". Людмила Сенчина

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Блестящей карьере Людмилы Сенчиной можно было позавидовать. Успех сопровождал певицу и на эстраде, и на телевидении, и даже в кино. Вот только у этого триумфа была и оборотная сторона.

Как девушка из украинского села попала в северную столицу? Почему молва выдала советскую певицу замуж за иностранца? И чем отвечала Людмила Сенчина на слухи о своей личной жизни? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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