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18 декабря, 07:15

Общество

Советскую киноклассику будут показывать на катке в саду имени Баумана

Советскую киноклассику будут показывать на катке в саду имени Баумана

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В саду имени Баумана установили экран, на котором будут показывать советскую киноклассику. Насладиться шедеврами кино можно будет прямо во время катания на коньках.

Ближайшие киносеансы пройдут 18 и 19 декабря с 13:00 до 14:30. 18 декабря посетители катка смогут посмотреть "Сказку о потерянном времени", а 19 декабря – фильм "Самая обаятельная и привлекательная". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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