Советскую киноклассику будут показывать на катке в саду имени Баумана

В саду имени Баумана установили экран, на котором будут показывать советскую киноклассику. Насладиться шедеврами кино можно будет прямо во время катания на коньках.

Ближайшие киносеансы пройдут 18 и 19 декабря с 13:00 до 14:30. 18 декабря посетители катка смогут посмотреть "Сказку о потерянном времени", а 19 декабря – фильм "Самая обаятельная и привлекательная". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.