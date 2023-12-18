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18 декабря, 18:15

Общество

Советские фильмы покажут на катке в саду имени Баумана

Советские фильмы покажут на катке в саду имени Баумана

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Советскую киноклассику будут показывать на катке в саду имени Баумана

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Зарядиться новогодним настроением и заодно посмотреть любимое кино можно на катке в саду имени Баумана. Комедии, мюзиклы, сказки – советская киноклассика будет представлена на большом экране. Он расположен прямо на улице.

Фильмы можно смотреть снаружи или из ближайшего кафе. Особую атмосферу катку придает свет ретро-лампочек и историческая сцена "Ракушка", украшенная дискошарами и подсвеченная разноцветными огоньками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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