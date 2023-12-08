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08 декабря, 13:50

Культура

"Сити": какие столичные концерты подготовили в декабре

"Сити": какие столичные концерты подготовили в декабре

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Команда "Сити" сделала подборку топ-5 концертов, которые можно посмотреть в столице. Например, можно посмотреть музыкально-танцевальный спектакль "Око" в концертном зале парка "Зарядье". Еще организаторы подготовили шоу на философскую тему "Превращение Хаоса в Космос (то есть Порядок)". Мероприятие пройдет в сопровождении московского перкуссионного ансамбля.

Также вечером 8 декабря, в Большом зале Консерватории, прозвучит программа из музыки С. Рахманинова, И. Стравинского и И. Штрауса. Подробнее – в программе "Сити".

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