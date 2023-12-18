Москвичам рассказали, куда пойти вечером 18 декабря

Для москвичей подготовили культурную программу на понедельник, 18 декабря. Так, в павильоне № 22 на ВДНХ стартовала выставка "Найти Бэнкси".

В Московской консерватории имени П. И. Чайковского пройдет концерт "Мелодии из любимых кинофильмов. Штраус. Бернстайн. Шостакович. Таривердиев". Кроме того, в прокат вышла норвежская черная комедия (18+) "Гномы. Новогодний беспредел".

А театралов приглашают посетить спектакль "Не покидай свою планету" в МХТ имени Чехова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.