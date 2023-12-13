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13 декабря, 19:30

Город

Московский Дед Мороз и Снегурочка рассказали о программе новогодних развлечений в столице

Московский Дед Мороз и Снегурочка рассказали о программе новогодних развлечений в столице

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Московский Дед Мороз и Снегурочка рассказали о развлекательной новогодней программе, которую город подготовил к празднику. Особое внимание в столице уделяется мероприятиям для детей и семей участников СВО и ребят из новых российских регионов. Для них подготовили экскурсии, мастер-классы, концерты и подарки.

Дед Мороз рассказал о своей волшебной почте. Он признался, что около 60% писем ему пишут взрослые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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