Собянин: около 140 тыс человек посетили городские катки с момента открытия

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 140 тысяч человек посетили катки в парках Москвы с 24 ноября, в первые выходные после открытия гости прокатились на коньках почти 30 тысяч раз. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что в этом сезоне в столице заработало семь бесплатных ледовых площадок в парках:

"Дубки";

"Ангарские пруды";

"Митино";

"Фили";

50-летия Октября;

усадьба Воронцово

Гончаровский.

Более 150 площадок для зимних активностей подготовили в столичных парках

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