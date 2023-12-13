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13 декабря, 10:45

Мэр Москвы

Собянин: около 140 тыс человек посетили городские катки с момента открытия

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 140 тысяч человек посетили катки в парках Москвы с 24 ноября, в первые выходные после открытия гости прокатились на коньках почти 30 тысяч раз. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что в этом сезоне в столице заработало семь бесплатных ледовых площадок в парках:

  • "Дубки";
  • "Ангарские пруды";
  • "Митино";
  • "Фили";
  • 50-летия Октября;
  • усадьба Воронцово
  • Гончаровский.

Также в Москве работает 15 платных катков: в Парке Горького, "Сокольниках", Бабушкинском, Измайловском парках, саду "Эрмитаж" и других. Собянин уточнил, что специалисты регулярно заливают и шлифуют все ледовые площадки города.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в этом сезоне посетителей смогут принять свыше 1,3 тысячи катков. По его словам, сотрудники комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры. В столице будут доступны 160 открытых катков с искусственным льдом и 1 165 – с естественным покрытием, отметил вице-мэр.

Более 150 площадок для зимних активностей подготовили в столичных парках

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