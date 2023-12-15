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15 декабря, 07:30

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В столице открыли 19 катков с натуральным льдом

В столице открыли 19 катков с натуральным льдом

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Катки с натуральным льдом заработали в столице. В парках и на природных территориях открылись 19 площадок с естественным покрытием, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Они есть в саду "Эрмитаж", в комплексе "Усадьба Воронцово", музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское" и в других местах.

Самый крупный каток находится в "Сокольниках". Его размер составляет более 16 тысяч квадратных метров, а работает площадка бесплатно. Также в городских парках есть 26 катков с искусственным льдом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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