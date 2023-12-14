Экоелку с 5 тыс украшений установили в Московском зоопарке

В Московском зоопарке можно увидеть главную экоелку страны. Игрушки на ней сделаны из старых газет, перегоревших лампочек, пластиковых бутылок, пробок и даже одноразовой посуды.

Как отметили в руководстве зоопарка, свои украшения, а их более пяти тысяч, присылали дети из всех регионов России. Многие авторы поделок приехали на торжественную церемонию открытия экоелки. Все гости получили подарки от Деда Мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.