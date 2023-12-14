Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 07:15

Город

Экоелку с 5 тыс украшений установили в Московском зоопарке

Экоелку с 5 тыс украшений установили в Московском зоопарке

В Московском зоопарке рассказали о состоянии и развитии маленькой панды

Более 130 тыс человек задействованы в уборке снега в столице

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

"Актуальный репортаж": в Москве начал работу флагманский центр ГКБ имени Боткина

Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Главную экоелку России установили в Московском зоопарке

"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрировали зал 100 фонарей во Дворце пионеров

Флагманский центр ГКБ имени Боткина сможет принимать до 200 пациентов в день

Москвичам рассказали, где в городе работают бесплатные катки

В Московском зоопарке можно увидеть главную экоелку страны. Игрушки на ней сделаны из старых газет, перегоревших лампочек, пластиковых бутылок, пробок и даже одноразовой посуды.

Как отметили в руководстве зоопарка, свои украшения, а их более пяти тысяч, присылали дети из всех регионов России. Многие авторы поделок приехали на торжественную церемонию открытия экоелки. Все гости получили подарки от Деда Мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпраздникивидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика