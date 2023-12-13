Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт на фоне снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей Москвы призвали пересесть на общественный транспорт для передвижения по городу на фоне снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на данные ЦОДД.

В настоящее время движение на МСД и Рублевском шоссе осуществляется в рабочем режиме.

Интенсивное движение на данный момент в центральной части Москвы, а также на участках МКАД:

в районе улицы Свободы;

в районе улицы Подольских Курсантов;

в районе улицы Верхние Поля.

По данным ЦОДД, в вечернее время прогнозируются локальные затруднения в движении по направлению в область на Варшавском шоссе, на проспекте Мира и шоссе Энтузиастов. Дептранс рекомендовал выезжать после 20:00.

На движение транспорта могут повлиять погодные условия, снижение скорости и мелкие аварии. Водителей призвали не отвлекаться на гаджеты во время езды и избегать резких маневров.

В ночь с 14 на 15 декабря в Москве выпадет от 10 до 14 сантиметров снега. Как уточнил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, в настоящее время высота снежного покрова в столице – рекордная. Она составляет больше 31 сантиметра.

Кроме того, с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря в Москве ожидается метель. В связи с прохождением южного циклона и его атмосферных фронтов в столице прогнозируется сильный снег и усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду.

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