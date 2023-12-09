Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Первая инфекционная больница открылась после масштабного обновления. Как объяснил Сергей Собянин, с открытием этой больницы завершилась модернизация инфекционной службы города. Теперь ИКБ № 1 соответствует современным московским стандартам оказания медицинской помощи.

Старые корпуса больницы технически устарели, их снесли, а на их месте построили новые здания. Это позволило увеличить мощности стационара почти в 1,5 раза. Лечение здесь одновременно могут проходить около тысячи пациентов.

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