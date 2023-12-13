Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новый флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени Боткина и созданный на ее базе Московский урологический центр. Как заявил мэр Москвы, ввод флагманского центра радикально улучшит качество обслуживания пациентов.

"Это флагманский центр, который будет в основном работать на пациентов, которых привозят по экстренной помощи, на неотложных пациентов", – сказал Собянин

По его словам, это уже четвертый центр, работающий по новому стандарту экстренной помощи. Кроме того, получить лечение в урологическом центре смогут не только москвичи, но и пациенты из регионов.

"Мы знаем, что даже в наших клиниках 20–30% – это пациенты из других регионов, которых мы с удовольствием принимаем", – рассказал градоначальник.

На базе больницы и некоторых других клиник создается крупнейший в стране роботизированный центр, подчеркнул Собянин. Так, в 2024 году к существующим 4 программам будут добавлены еще 7. Руководитель урологического центра Боткинской ГКБ Дмитрий Пушкарь заявил, что роботические операции могут войти в программу ОМС.

"Можно сегодня сказать, что в основном модернизация, реконструкция Боткинской больницы завершается", – уточнил он.

Как рассказал главный врач ГКБ имени Боткина Алексей Шабунин, медицинское учреждение уже получило 13 современных научно-практических центров.

"Флагманский центр Боткинской больницы – это не просто красивые стены, а это прежде всего технологии", – подчеркнул Шабунин.

Уточняется, что строительство флагманского центра Боткинской ГКБ было начато летом 2020 и завершено в декабре 2023 года. Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. Реконструкцию урологического центра на 174 койки завершили чуть раньше, в ноябре 2023 года.

Ранее Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой формат работы. По словам Собянина, благодаря переходу с бумажного на цифровой формат работы врачи и медсестры сэкономят примерно 30% времени, которое они смогут уделить пациентам.

Еще один флагманский медицинский центр откроют в Москве до конца 2023 года