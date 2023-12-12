"Сити": театральные премьеры декабря в Москве

На основной сцене Театра имени Вахтангова состоялась премьера – спектакль "Обыкновенное чудо" по сказке Евгения Шварца в постановке режиссера Ивана Поповски. Это история о любви в мире, где волшебство совершается в повседневной бытовой среде.

Сенсацией в театральном мире по мнению критиков стала премьера в Московском художественном театре имени Чехова. Там был представлен новый спектакль режиссера Юрия Муравицкого по пьесе Уильяма Шекспира "Как вам это понравится?".

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