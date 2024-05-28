28 мая, 11:09Культура
АСТ опровергло изъятие книги "Вредные советы" Григория Остера
Фото: depositphotos/shefkate
Издательство АСТ заявило, что не получало официальных документов по изъятию книги "Вредные советы" Григория Остера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу издательства.
Уточняется, что прокуратура Каратузского района Красноярского края нашла в книге сцены жестокости, физического и психологического насилия.
По словам представителей АСТ, книги Остера издаются на протяжении 30 лет, и им сложно поверить, что правоохранительные органы могут потребовать изъятия произведения, не получив судебного решения.
К тому же, как отметили в пресс-службе издания, "Вредные советы" предназначены для детей, а соответствующий сегмент отечественного книгоиздания особенно тщательно подвергается проверкам и обязан соответствовать большому перечню требований.
Ранее стало известно, что роман Владимира Сорокина "Наследие" пройдет доследственную проверку. Уточняется, что предварительной причиной проверки стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних.
До этого АСТ приостановило продажу книг "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихара и "Песнь Ахилла" Мадлен Миллер из-за предостережения от прокураторы, так как она нашла в произведениях признаки ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
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