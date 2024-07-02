В Москве прошла кинематографическая премия "Ника"

В Москве подвели итоги национальной кинематографической премии "Ника". Лучшим фильмом, по мнению членов жюри, стал "Праведник" режиссера Сергея Урсуляка. Оператор картины Михаил Милашин был удостоен приза за лучшую операторскую работу.

Статуэтку за лучшую мужскую роль вручили Александру Яценко. А приз за лучшую женскую роль присудили сразу двум актрисам – Юлии Снигирь за фильм "За нас с вами" и Юлии Пересильд за роль в фильме "Вызов".

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