"Сити": новые российские сериалы

Команда "Сити" сделала подборку новых российских сериалов. Так, зрители могут посмотреть историческую драму "Чистые" с Федором Бондарчуком и Викторией Исаковой. Сериал повествует о работе молодых куртизанок в подпольном доме терпимости Петербурга в начале ХХ века.

Также доступен сериал "Калимба", в котором рассказывается история психиатра, запершего в бункере восемь человек – это преступники и их жертвы.

Помимо этого, можно посмотреть криминальную комедию "На автомате" и детективную комедию "Убойный отпуск". Подробнее – в программе "Сити".

