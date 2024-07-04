"Лето в Москве": как на Никитском бульваре москвичей приобщают к искусству

Живописный флешмоб стартовал на Никитском бульваре 4 июля. Все желающие могут расписать бульвар яркими красками, а помогать им в этом будут молодые художники.

Один из авторов флешмоба – известный иллюстратор Людмила Рутка. На счету художницы более 10 выставок, а с открытием вернисажа на Никитском Бульваре в городе появилась еще одна площадка для экспериментов под открытым небом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.