Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва реализует самую масштабную программу благоустройства улиц в районах города за ближайшие пять лет, рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра финала работ на улице Академика Королева.

"Это улицы периферийного назначения, межрайонные, внутрирайонные", – сказал он.

В этом деле нужен не только контроль за качеством работы, считает градоначальник, но и точный проект каждого элемента благоустройства, чтобы созданная среда была не только качественной и красивой, но и долговечной.

Мэр в ходе осмотра окончания работ пообщался с местными жителями и сообщил, что благоустройство здесь выполнили так, чтобы вся улица была "как центральный проспект".

"Чтобы это благоустройство было долговечным, чтобы его не переделывали каждый год. Это очень важно", – отметил он.

По данным пресс-службы мэра, общая площадь благоустройства улицы Академика Королева составила свыше 205 тысяч квадратных метров. Так, были заменены бордюры, починена проезжая часть и тротуары, а также разбит газон. Здесь же выполнили освещение, установили остановки, светофоры, навигационные стелы, лавочки и урны.

Всего в столице в 2024 году хотят привести в порядок свыше 2 500 объектов. Так, до конца года в Останкинском районе благоустроят 14 улиц. При этом на северо-западе Москвы работы пройдут возле 7 знакомых объектов. В частности, благоустроят территорию жилого района возле метро "Щукинская".

