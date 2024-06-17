"Мой район. Новости": трасса Мамыри – Пенино – Шарапово готова на 80%

Работы на дороге Мамыри – Пенино – Шарапово выполнены уже на 80%. Открыть движение по трассе планируют до конца 2024 года. Она разгрузит Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок.

Новый транспортный объект будет состоять из четырех полос – по две в каждую сторону. В местах жилой застройки будут установлены шумозащитные экраны. Для пешеходов сделают тротуары и организуют 22 остановки общественного транспорта.

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