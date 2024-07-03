Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Сергей Собянин во время осмотра нового участка дублера Калужского шоссе сообщил, что объект введут в эксплуатацию в сентябре. По словам мэра, Троицкий и Новомосковский административные округа развиваются очень динамично.

Сейчас в ТиНАО проживают свыше 750 тысяч человек. Именно поэтому новая дорога, которая пройдет от будущей станции метро "Тютчевская" до города Троицка улучшит транспортную доступность для жителей сразу нескольких столичных районов.

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