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03 июля, 22:15

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Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

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Сергей Собянин во время осмотра нового участка дублера Калужского шоссе сообщил, что объект введут в эксплуатацию в сентябре. По словам мэра, Троицкий и Новомосковский административные округа развиваются очень динамично.

Сейчас в ТиНАО проживают свыше 750 тысяч человек. Именно поэтому новая дорога, которая пройдет от будущей станции метро "Тютчевская" до города Троицка улучшит транспортную доступность для жителей сразу нескольких столичных районов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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