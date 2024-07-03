Порывистый ветер, гроза и ливень придут в Москву 3 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кратковременный дождь, ливень, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до 21:00 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Из-за непогоды в столичном регионе Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

В связи с прогнозами автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать резких маневров и парковать транспорт вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам посоветовали не оставлять детей без присмотра и быть внимательными.

В то же время москвичей предупредили о жаре до 34 градусов днем 3 июля. Из-за этого городские службы столицы работают в усиленном режиме. Водой регулярно промываются дороги, тротуары и дворовые территории.

К 11:00 среды температура воздуха в Москве уже поднялась до 31,1 градуса. Таким образом, 3 июля 2024 года стал самым жарким с 1949 года. При этом синоптик Александр Ильин считает, что существует шанс побить температурный рекорд 3 июля 1917 года, когда фиксировали 32,2 градуса.

